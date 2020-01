ESCLUSIVA TMW - Zeman: "Totti agente? Non è cosa sua. Lo vedo in campo"

Fonte: Intervista a cura di Lorenzo Marucci

"Totti procuratore? Io non me lo immagino, lo vedo sempre in campo". A parlare è Zdenek Zeman, allenatore che in esclusiva ai microfoni di TMW ha parlato di Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Fosse per lei giocherebbe ancora?

"Ora no, ma sicuramente un altro anno lo poteva fare".

Perché non pensa possa fare il procuratore?

"Penso che non è cosa sua, io lo vedo solo sul campo. Poi è normale pensasse di fare anche altre cose. Molti giocatori si affideranno a lui, speriamo per lui e per i giocatori possa fare bene".

De Rossi vuole fare l'allenatore.

"Non è detto che un calciatore che ne ha viste tante possa diventare un buon allenatore. Bisogna vedere, ci prova e si capirà...".