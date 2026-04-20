Escort nei locali della movida, anche 'servizio dopopartita' per calciatori
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(ANSA) - MILANO, 20 APR - Ci sarebbero diversi calciatori di serie A tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, veniva offerto loro un vero e proprio 'servizio dopopartita' che comprendeva un pacchetto completo: serata in un locale, albergo ed escort. Le serate costavano alcune migliaia di euro. (ANSA).
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