Estigarribia: "Thuram erede perfetto di Vidal alla Juve. Ederson sarebbe fantastico"

vedi letture

Marcelo Estigarribia, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato per prima cosa dell'importanza della sfida di oggi dei bianconeri contro l'Atalanta all'Allianz Stadium: "Se la Juve stasera batte l’Atalanta, può rientrare davvero nella lotta scudetto e giocarsi il campionato fino alla fine".

Chi l’ha colpita di questa Juve?

"Scelgo Thuram. È veramente forte e mi piace molto. In questi mesi è cresciuto tanto e ora è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Se poi inizia a far gol importanti, diventa fondamentale per la Juve com’era per noi Vidal. Dovesse continuare così, può essere l’erede di Arturo".

A proposito di centrocampisti: ai bianconeri piace l’atalantino Ederson.

"È un campione. Sarebbe un acquisto fantastico. È il vero top player dell’Atalanta. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, ma sa anche rendersi pericoloso quando attacca. Per me può crescere ulteriormente: non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità".

Davanti invece Kolo Muani ormai si è preso la maglia da titolare.

"Fanno sempre un po’ fatica a fare gol. Randal è calato dopo il super avvio, ma lo vedo comunque più adatto al gioco che vuole fare Motta rispetto a Vlahovic, che sta disputando una stagione così così".