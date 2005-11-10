Europa League, i finali: Sunderland beffato dal Lech, delude il Marsiglia. L'AZ si diverte
Yvonne Alessandro
Finiscono qui le otto partite di Europa League previste per le 18:45. Goleada pesante dell'AZ Alkmaar, a domicilio dallo sventurato Ararat-Armenia (0-4) per la seconda vittoria di fila su campo europeo dopo quella con l'Hapoel Beer Sheva. Incredibile ribaltone a Zagabria: gli olandesi del NEC Nijmegen da 2-2 all'intervallo poi sistemano a domicilio la Dinamo, con altre due reti (doppietta Linssen) e Chery all'80'.
Torreense travolto dal Ferencvaros, il Lech Poznan per un attimo pregustava il clamoroso successo casalingo sul Sunderland: prima ha pareggiato i conti dal nulla con il primo gol in League Phase grazie a Bengtsson, poi ha sfiorato la rete del 2-1 nel giro di pochi secondi. Roefs chiude la strada e garantisce l'1-1.
Il Bayer Leverkusen sistema la pratica OFI Creta in un tempo e con due centri di Hofmann, tonfo del Marsiglia a Graz per mano dello Sturm, brutta fine per l'Hapoel Beer Sheva travolto 4-0 dai belgi dell'Union SG. Infine, la Juventus non ha oltre il 2-2 con il Rennes dopo aver cancellato lo svantaggio di Tamari-Dia con Celik e il rigore di Woltemade. Peccato per il possible 3-2 annullato a Lucumi nel finale dal VAR.
I finali delle 18:45
Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4
21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)
Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4
25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N), 54' Linssen (N), 80' Chery (N)
Ferencvaros - Torreense 4-1
20' Dele (F), 23' Pozo (T), 58' M.Gomez (F), 80' autogol Mohamed (F), 89' Lisztes (F)
Juventus - Rennes 2-2
5' Celik (J), 15' Tamari (R), 43' Dia (R), 67' rigore Woltemade (J)
Lech - Sunderland 1-1
2' Tuterov (S), 70' Bengtsson (L)
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)
Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0
45'+1 rigore Florucz (U), 60' Guilherme Smith (U), 77' Aquino (U), 81' Guilherme Smith (U)
Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0
13' Diakite (S)
Le partite delle 21
Besiktas - Crystal Palace
Bournemouth - Milan
Celje - Salisburgo
Celtic - Celta Vigo
Hoffenheim - Lione
Jagiellonia - Anderlecht
Lillestrom - Real Sociedad
Olympiakos - Sparta Praga
Omonia - Benfica
Viktoria Plzeň - Levski