Europa League, i finali: Sunderland beffato dal Lech, delude il Marsiglia. L'AZ si diverte

Finiscono qui le otto partite di Europa League previste per le 18:45. Goleada pesante dell'AZ Alkmaar, a domicilio dallo sventurato Ararat-Armenia (0-4) per la seconda vittoria di fila su campo europeo dopo quella con l'Hapoel Beer Sheva. Incredibile ribaltone a Zagabria: gli olandesi del NEC Nijmegen da 2-2 all'intervallo poi sistemano a domicilio la Dinamo, con altre due reti (doppietta Linssen) e Chery all'80'.

Torreense travolto dal Ferencvaros, il Lech Poznan per un attimo pregustava il clamoroso successo casalingo sul Sunderland: prima ha pareggiato i conti dal nulla con il primo gol in League Phase grazie a Bengtsson, poi ha sfiorato la rete del 2-1 nel giro di pochi secondi. Roefs chiude la strada e garantisce l'1-1.

Il Bayer Leverkusen sistema la pratica OFI Creta in un tempo e con due centri di Hofmann, tonfo del Marsiglia a Graz per mano dello Sturm, brutta fine per l'Hapoel Beer Sheva travolto 4-0 dai belgi dell'Union SG. Infine, la Juventus non ha oltre il 2-2 con il Rennes dopo aver cancellato lo svantaggio di Tamari-Dia con Celik e il rigore di Woltemade. Peccato per il possible 3-2 annullato a Lucumi nel finale dal VAR.

I finali delle 18:45

Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4

21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)

Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4

25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N), 54' Linssen (N), 80' Chery (N)

Ferencvaros - Torreense 4-1

20' Dele (F), 23' Pozo (T), 58' M.Gomez (F), 80' autogol Mohamed (F), 89' Lisztes (F)

Juventus - Rennes 2-2

5' Celik (J), 15' Tamari (R), 43' Dia (R), 67' rigore Woltemade (J)

Lech - Sunderland 1-1

2' Tuterov (S), 70' Bengtsson (L)

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)

Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0

45'+1 rigore Florucz (U), 60' Guilherme Smith (U), 77' Aquino (U), 81' Guilherme Smith (U)

Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0

13' Diakite (S)

Le partite delle 21

Besiktas - Crystal Palace

Bournemouth - Milan

Celje - Salisburgo

Celtic - Celta Vigo

Hoffenheim - Lione

Jagiellonia - Anderlecht

Lillestrom - Real Sociedad

Olympiakos - Sparta Praga

Omonia - Benfica

Viktoria Plzeň - Levski