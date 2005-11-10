Fiorentina, trovato l'accordo con Poku: ora dialoghi con il Bayer Leverkusen. Il punto

La Fiorentina spinge per chiudere un colpo dal Bayer Leverkusen, mentre resta da sfoltire la rosa a centrocampo. Novità su Kean

La Fiorentina spinge per completare l'attacco ed è in forte pressing su Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen. La dirigenza viola ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore per un contratto fino al 2031, mentre restano da limare i dettagli con il club tedesco. Le Aspirine richiedono 20-25 milioni di euro a titolo definitivo, ma i viola valutano anche un prestito con diritto di riscatto a cifre più alte. Sullo sfondo rimane Matias Soulé, che però non pare propenso a lasciare la Roma. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Ancora il centrocampo

In mediana la situazione è in continuo divenire: si valuta la posizione di Nicolò Fagioli, non del tutto convinto di restare e attento a possibili occasioni dalla Premier League, mentre Fabio Paratici vorrebbe formulare un'offerta al Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Prima di chiudere altri innesti, la società gigliata però deve sfoltire il reparto. Gli indiziati speciali sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, nel frattempo si valuta la fattibilità di un ritorno di Lucas Torreira. L'uruguaiano si è proposto dopo aver chiesto la cessione al Galatasaray e l'operazione potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, offrendo a mister Fabio Grosso le caratteristiche di sostanza e muscoli cercate per la metà campo.

Capitolo Kean

La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro per sedersi al tavolo e trattare la cessione di Kean con il Como. Ma nella giornata di oggi è previsto il rilancio del club lariano, che aumenterà la proposta per la punta italiana e spera di strappare il sì dei viola. Nelle prossime ore si capirà sicuramente qualcosa in più. Mentre si avvicina il debutto con la Roma e un'eventuale esclusione del 26enne sarebbe indicativa riguardo un suo possibile addio.