Juventus, Douglas Luiz brilla con l'Aston Villa: coi soldi del riscatto possibile assalto a Poku

La rinascita di Douglas Luiz in Premier League fa sorridere anche alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, tornato all'Aston Villa a gennaio, ha ripreso a brillare come ai tempi d'oro: cinque presenze da titolare e premio come MVP in due di queste. Numeri che, se confermati, potrebbero convincere la squadra allenata da mister Emery a pagare i 25 milioni di euro pattuiti con la Juve per il riscatto del classe 1998, senza dimenticare gli altri possibili 3,5 milioni di bonus. Discorso diverso per Nico Gonzalez, il cui ennesimo infortunio rischia di complicare la strada per far scattare l'obbligo di riscatto con l'Atletico Madrid e quindi il relativo incasso da 32-33 milioni di euro.

I soldi di questi due riscatti, o anche solo di quello di Douglas Luiz, potrebbero aiutare la Vecchia Signora a rinforzare la rosa di mister Spalletti in estate. Come spiega il quotidiano Tuttosport, non è passata inosservata mercoledì scorso la presenza al Pireo di un emissario juventino per assistere al playoff di Champions tra Olympiacos e Bayer Leverkusen. Nel mirino c'era l’esterno rossonero classe 2004 Ernest Poku, autore di 5 gol e 5 assist finora in stagione, seguito nelle ultime settimane anche dal Napoli.

Nel club greco piace invece il Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, metronomo classe 2006 che fa già però gola alle big inglesi e al PSG. Se parte Mattia Perin (occhio a Genoa e Fiorentina), attenzione infine al suo compagno di squadra Konstantinos Tzolakis, portiere classe 2002 che difende i pali biancorossi.