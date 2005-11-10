Juventus, si complica Perin al Palermo. Se parte, più Musso di Audero come vice

I bianconeri ragionano sui portieri. Resta comunque in uscita Michele Di Gregorio, anche se al momento mancano piste concrete

Il Palermo continua a tenere aperta la porta per Mattia Perin, ma nelle ultime ore la strada che porta al portiere della Juventus si è fatta decisamente più stretta. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la questione è economica: la richiesta dei bianconeri viene considerata troppo alta dal club rosanero, anche perché il City Football Group preferisce investire su profili più giovani.

L’operazione non può essere considerata definitivamente saltata: il Palermo, che valuta anche Sportiello e Semper, resta quindi attento a quello che accade a Torino. Resta comunque in uscita, quanto ai bianconeri, Michele Di Gregorio: la Juventus vorrebbe trovare una sistemazione all’ex Monza, ma le possibilità legate al Marsiglia si sono raffreddate e al momento una cessione a titolo definitivo appare complicata. Sullo sfondo resta anche il Valencia, oltre al Monza.

Musso guadagna terreno su Audero

La situazione dei portieri bianconeri resta così un puzzle ancora da completare. La permanenza di Perin non è da escludere, e nel caso la Juventus sarebbe pronta anche a ragionare su un rinnovo di contratto che gli lasci libertà di partire nell’estate successiva. Intanto, sarà lui il titolare alla prima di campionato. Quanto all’eventuale sostituto, nelle ultime ore Juan Musso avrebbe guadagnato terreno rispetto a Emil Audero. Il portiere argentino rappresenta una pista sempre concreta anche per i buoni rapporti con l’Atletico Madrid.