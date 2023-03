Fiorentina, Amrabat: "Oggi è una gara fondamentale. Abbiamo fame, vogliamo vincere ancora"

vedi letture

Nel prepartita di Cremonese-Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN il centrocampista viola Sofyan Amrabat: "Abbiamo giocato bene vincendo le ultime due in campionato e in Europa. Oggi è una gara fondamentale per noi, abbiamo grande fame e vogliamo vincere ancora".