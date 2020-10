Fiorentina avanti sullo Spezia con una doppietta flash ma Verde tiene aperti i giochi: al 45' è 1-2

La Fiorentina termina in vantaggio il primo tempo ma lo Spezia è vivo e lo ha dimostrato con il gol del 2-1 di Verde che a 5' dalla fine del primo tempo ha riaperto i giochi. I viola hanno sfruttato un avvio perfetto con due gol segnati in cinque minuti da due difensori. Prima Pezzella al 2' su angolo da sinistra e poi Biraghi al 4' su cross basso di Lirola, hanno permesso alla squadra di Iachini di giocare in sicurezza per quasi tutta la frazione. Il palleggio dei viola è poi però diventato sterile e i bianconeri sono riusciti a ripartire trovando al 39' l'errore di Caceres che rimette in gioco Verde lisciando un rinvio e permettendo al giocatore rientrato dalla Grecia di siglare il 2-1 che riapre le danze in vista della ripresa.