Fiorentina, c'è anche Fullkrug per l'eventuale dopo-Piccoli: ecco quanto chiede il West Ham
La Fiorentina valuta anche Niclas Fullkrug per rinforzare l'attacco di mister Fabio Grosso nella prossima stagione. Lo scrive questa mattina Il Tirreno, secondo il quale i gigliati starebbero pensando all'esperienza dell'attaccante tedesco, reduce dal prestito al Milan, per sostituire Roberto Piccoli, in odore di cessione soprattutto in caso di permanenza di Moise Kean (difficile che qualcuno versi la sua clausola da oltre 60 milioni di euro).
Se Mateo Pellegrino è sempre la prima scelta dei viola, i 20 milioni richiesti dal Parma per il suo cartellino lasciano sicuramente qualche dubbio. Da qui, l'esigenza per Paratici e colleghi di prendere in considerazione anche profili più abbordabili economicamente, come il centravanti appena rientrato al West Ham e valutato non oltre 3 milioni di euro, se non addirittura cedibile nuovamente in prestito.
Fullkrug, cercato anche dal Venezia neopromosso, coi rossoneri ha collezionato 20 presenze segnando un solo gol negli ultimi sei mesi.