Fiorentina, Cabral: "Voglio restare a lungo in Europa. In futuro potrei tornare al Palmeiras"

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato a ge.globo della sua esperienza al Palmeiras, quella in viola e anche del suo futuro: "Un anno fa, quando ero a Basilea, è uscito un sondaggio del Corinthians per me. Ma negli ultimi mesi non è venuto fuori altro. Il mio periodo al Palmeiras è stato molto breve. Sfortunatamente, non sono riuscito a ottenere ciò che volevo. Non ho avuto molte opportunità, mi sono infortunato e non sono cresciuto. Così è il calcio, è normale. Non puoi incolpare questo o quell’altro. Il Palmeiras è stato molto importante per la mia carriera. È un club che è campione ogni anno, e sono stato in grado di lavorare con grandi giocatori e un grande staff tecnico". Parlando dei viola: "Ora sono concentrato sulla Fiorentina. Voglio continuare per molto tempo in Europa". Infine su un suo possibile futuro in Brasile: "Quando deciderò di tornare in Brasile, non chiuderò le porte al Palmeiras. Sicuramente penso di tornare in Brasile, e il Palmeiras sarebbe una delle mie opzioni".