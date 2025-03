Fiorentina, col Panathinaikos crocevia della stagione. In porta De Gea o Terracciano?

Per la Fiorentina la partita di giovedì in Conference League contro il Panathinaikos, gara di ritorno degli ottavi di Conference League, rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione. Dopo il 3-2 subito dai viola nella trasferta di Atene, non è da escludere una possibile risoluzione della contesa ai calci di rigore e, per questo motivo, il Corriere dello Sport-Stadio si chiede chi difenderà i pali tra David De Gea e Pietro Terracciano.

Entrambi, sottolinea il quotidiano, vengono da due prestazioni non particolarmente felici: la papera di Terracciano di giovedì scorso è ancora negli occhi dei tanti tifosi gigliati, ma anche De Gea al Maradona, nonostante diverse respinte decisive, non è stato impeccabile sul tiro di McTominay che ha portato alla rete di Lukaku. Se la scelta di Palladino ricadrà sull'estremo difensore campano dimostrerà di dare continuità all'alternanza già mostrata nel corso della stagione. D'altra parte però, sottolinea il quotidiano, l'unico risultato a disposizione potrebbe far decidere all'allenatore di schierare 'la miglior formazione possibile' e quindi scegliere lo spagnolo dal 1'. Diffi cile biasimare Palladino nel caso in cui decidesse di riservare la panchina a Terracciano: in un certo senso lo preserverebbe da eventuali nuove polemiche consentendogli di sperare in una nuova occasione la volta successiva.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2024/2025

1. Inghilterra 22.179

2. Spagna 19.892

3. Italia 18.937

4. Germania 16.671

5. Portogallo 16.250

6. Francia 15.286

7. Belgio 15.250

8. Olanda 15.083