Lazio, nuovo obiettivo per l'attacco: piace il romeno Man, in forza al Parma

vedi letture

La Lazio prosegue i lavori in vista della prossima stagione, e con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato biancoceleste ha iniziato a entrare nel vivo. Tra i profili che maggiormente interessano al tecnico e alla dirigenza, spunta il nome di Dennis Man, ala destra in forza al Parma. Il talento rumeno, classe 1998, ha attirato l'attenzione della Lazio grazie alle sue prestazioni nell'ultima stagione di Serie A, evidenzia Sky. In 33 presenze nel campionato, Man ha messo a segno un totale di 4 gol e 5 assist, dimostrando doti importanti in fase offensiva, tra velocità, dribbling e capacità di incidere.

Le caratteristiche di Dennis Man sembrano ben sposarsi con le idee di gioco di Sarri, che predilige esterni rapidi e in grado di saltare l'uomo e fornire assist. La Lazio, dunque, potrebbe tentare l'affondo per l'esterno del Parma, con l'obiettivo di aggiungere qualità e imprevedibilità al proprio reparto offensivo.