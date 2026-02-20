Fiorentina, compleanno speciale per Comuzzo: vittoria, clean sheet e la torta sul volo di ritorno
Tornato titolare in Conference League, vittoria contro lo Jagiellonia che mette in ghiaccio il passaggio agli Ottavi di Conference League e un clean sheet che mancava addirittura da inizio dicembre. Non poteva festeggiare in modo migliore la festa di compleanno il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, che nella giornata di oggi compie 21 anni.
Come mostrato sui propri canali social, la squadra ha organizzato al ragazzo una divertente sorpresa durante il volo di ritorno da Bialystok. Il personale di bordo, infatti, ha portato a Comuzzo una fetta di torta con sopra una candelina, mentre tutto il resto del gruppo gli intonava 'tanti auguri a te'. Un momento che testimonia come in casa Fiorentina il clima stia tornando sereno nonostante la classifica non veda ancora i viola fuori dalla zona retrocessione.
Tornato vittorioso dalla Polonia, Paolo Vanoli ha però già iniziato a pensare già alla gara di lunedì contro il Pisa, senza perdere tempo e senza concedere ai suoi neanche un giorno di riposo. Questo pomeriggio, infatti, la squadra si è riunita al Viola Park per una seduta di scarico in vista del derby toscano.