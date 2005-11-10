Fiorentina, domenica c'è l'Inter: Atta verso il forfait, Ranieri spera

La Fiorentina si è allenata oggi alle 12:30 al Viola Park, in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica alla stessa ora. Due i giocatori che hanno svolto lavoro individuale: Arthur Atta e Luca Ranieri, entrambi ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.



Il francese sta recuperando dal sovraccarico all'addome accusato diverse settimane fa, mentre il difensore non ha ancora superato il problema al piede rimediato dopo la partita contro il Genoa.

La loro presenza resta quindi in dubbio per la trasferta di Milano. Per Atta il forfait appare al momento molto probabile, mentre per Ranieri la situazione verrà valutata nei prossimi giorni. Il difensore era già stato costretto a saltare l'ultima gara di campionato contro il Como. Lo riporta Firenzeviola.it.