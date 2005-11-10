14.50 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella tredicesima giornata di Serie A.

15:14 - Inizia la conferenza stampa di Vanoli.

Cosa sta succedendo?

"Sicuramente in questo momento la testa non fa andare le gambe, abbiamo perso quella leggerezza che avevamo prima. Nessuno si aspettava questa posizione, ora dobbiamo essere bravi a reagire stando uniti, solo il lavoro può portarti avanti in queste situazioni. In questa gara con un pizzico di fortuna forse il pareggio si poteva trovare, la fortuna però te la devi cercare e non ci siamo riusciti".

Dice di aver visto una reazione, intendeva in generale dopo il ritiro o dopo il gol di Lovric?

"Non ho mai detto che era un ritiro, era un modo per stare insieme. A Monza l'abbiamo persa in malo modo, sarei stato più arrabbiato avessimo giocato in maniera uguale. Oggi affrontavamo una squadra molto fisica, ho provato nel finale a mettere Atta nella zona della punta per dare imprevedibilità e Goncalves tra le linee per costruire uno spazio, infatti lì siamo stati pericolosi, era l'unico modo per esserlo contro questa Udinese. La squadra è partita in maniera concentrata, la frerschezza che c'era prima però ora l'abbiamo occupata e questo è il primo aspeto da liberare".

La squadra non sembra però in realtà reagire, oggi c'erano 1000 tifosi e comunque si è vista una squadra molto diversa da quella che hai salvato e che non rispecchia anche quella che è la tua mentalità, è sgonfia:

"Hai dato delle impressioni che possono anche magari essere giuste, abbiamo perso leggerezza e io devo ridargliela, questa squadra in estate è stata costruita in maniera completamente diversa e ora sta a me adattarmi. Dobbiamo tutti insieme reagire per arrivare l'obiettivo, sanno che pericolo corrono, la prossima gara è una finale importante, da lì dobbiamo saper ritrovare lo spirito. Contro la Juventus vi avevo detto a volte si esagera per andare oltre, ora sta andando all'incontrario".



Non è più preoccupante che le difficoltà siano di tipo mentale?

"Magari lo hanno fatto in maniera sbagliata, ma i ragazzi ci hanno provato, rispetto a Monza ora la testa è fondamentale. Bisogna realizzare per riaprire i motori e ripartire".



Le scelte su alcuni singoli come Fagioli e Brescianini non hanno convinto, sembra mancare proprio identità:

"Sulle individualità se uno fa male poi mi chiedete perché non ha giocato l'altro. L'identità arriva quando c'è voglia di fare le cose, forse con questa testa qua ora non facciamo con fluidità quello che facevamo prima di Monza. Poi le scelte individuali, Brescianini, Fagioli, Oulai... non è questione di singoli, ma di collettivo, se ne esce insieme".

15:22 - Finisce la conferenza stampa.