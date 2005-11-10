La Fiorentina sta ancora cercando la propria direzione, in questa complicata stagione. Una mano alla squadra di Paolo Vanoli potrebbe presto darla anche Arthur Atta, scintillante colpo di mercato estivo di Fabio Paratici. Almeno nel prezzo, visto che considerando i futuri bonus l'operazione potrebbe toccare quasi i 40 milioni di euro.

Al momento però il rendimento di Atta è stato decisamente sotto le attese: titolare in 4 delle prime 5 di campionato senza gol o assist all'attivo, il classe 2003 ha vissuto l'ultimo mese e mezzo ai box per via di un problema muscolare. Contro il Monza è tornato a disposizione pur guardando dalla panchina l'intera sfida e ora, proprio con l'Udinese, potrebbe rimettere piede in campo per la prima volta dal suo infortunio.

Contro i bianconeri probabilmente non partirà titolare, ma non è da escludere un suo coinvolgimento a gara in corso proprio nello stadio che lo ha fatto crescere e lo ha portato a diventare quel giocatore dalla valutazione monstre. In Friuli Atta è rimasto due stagioni, mettendo insieme un totale di 63 presenze con 6 gol. E chissà che quello stadio che tanto conosce, non possa diventare il punto di partenza della sua nuova carriera con la maglia della Fiorentina.