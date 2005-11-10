Tornare dove tutto è cominciato, ritrovare volti e luoghi familiari per provare a lasciarsi alle spalle il momento difficile. Arthur Atta si prepara a vivere una domenica speciale, con Udine, che per due anni è stata casa sua, pronto a riaccoglierlo da avversario. Il francese sarà uno degli osservati speciali del lunch match tra Udinese e Fiorentina, in programma alle 12:30 al Bluenergy Stadium: l’obiettivo è ritrovare il campo - e magari sbloccarsi - proprio contro i suoi ex compagni, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi in una corsa salvezza dove i viola sono ripiombati dentro con tutte le scarpe.

Il colpo estivo che non sta fruttando

Arrivato a Firenze sotto grandi aspettative e accolto come il possibile colpo dell’estate, in una mattinata di luglio che aveva sorpreso tutti (compreso l’allora tecnico Fabio Grosso), Arthur Atta non è ancora riuscito a lasciare il segno in maglia viola. Il suo bilancio parla finora di zero gol e zero assist, con prestazioni al di sotto delle attese, prima che un sovraccarico funzionale all’addome, accusato durante la prima sosta per le nazionali di settembre, lo costringesse a uno stop di oltre due mesi. Dopo essere tornato tra i convocati in occasione della disastrosa trasferta di Monza, adesso il francese vuole voltare pagina. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà, conquistare la fiducia del nuovo ambiente e ritagliarsi progressivamente uno spazio nelle rotazioni viola, dimostrando finalmente il proprio valore.

Occhio al cambio modulo

Tra la voglia di riscatto di Atta e il ritorno in campo, tuttavia, oltre che ad una questione fisica c'è fa fare attenzione alla nuova Fiorentina che è pronto a disegnare Paolo Vanoli. Una squadra più attenta, compatta e prudente. Dove non ci sarà spazio per tutta la qualità, soprattutto offensiva, che tifosi, dirigenti e addetti ai lavori immaginavano a inizio stagione. E a farne maggiormente le spese potrebbe esserne proprio il francese, le cui qualità sono mai state finora spiccatamente difensive. Vedremo se per lui in questa Fiorentina ci sarà spazio, intanto domenica potrebbe fargli bene l’aria di ‘casa’ per ritrovare lo smalto (e il minutaggio) perduto.