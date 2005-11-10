Arthur Atta sta cercando spazio e continuità nella sua nuova avventura alla Fiorentina. Il centrocampista francese, protagonista di un'ottima stagione scorsa all'Udinese, ha iniziato il nuovo percorso in maglia viola senza però riuscire ancora a ritagliarsi un ruolo centrale. In Serie A ha raccolto cinque presenze per 334 minuti giocati, senza trovare la via del gol né servire assist.

Spazio ridotto

L'inizio della sua esperienza a Firenze è stato condizionato da alcuni problemi fisici, che hanno rallentato il suo inserimento e la possibilità di trovare continuità, anche se è stato schierato titolare nelle prime cinque gare (più una in Coppa Italia) partendo titolare in quattro occasioni. Il centrocampista francese arriva da una stagione importante con l'Udinese, nella quale aveva totalizzato 32 presenze in Serie A, cinque gol e tre assist. Nelle ultime gare è rimasto ai box per un sovraccarico muscolare che gli ha fatto saltare sei turni, mentre nell'ultima circostanza è rimasto in panchina.

La presentazione

"Ho parlato con Paratici e con Grosso, mi hanno detto che avevano voglia di far crescere la Fiorentina, così ho pensato che fosse il posto giusto per me. Sono molto contento, anche perché i tifosi sono molto appassionati. Ora tocca a me dimostrare sul campo ciò che valgo. Voglio segnare di più e fare assist per aiutare la squadra".

Presenze: 6

Minuti giocati: 400

Gol: 0

Assist: 0