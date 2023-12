Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo essere più incisivi e sfruttare le occasioni"

La Fiorentina vuole continuare a vincere per sognare ancora l'Europa più nobile, ossia quella della Champions League. Per farlo, però, Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, ha bisogno di gol, non solo dagli attaccanti ma da parte di tutta la squadra alla quale chiede una maggiore incisività sotto porta per evitare di rimanere con i rimpianti: "Abbiamo qualche problemino, Bonaventura non è disposizione così come Gonzalez, Arthur e Kouame non stanno bene. I ragazzi però sono in crescita, mi aspetto dagli altri una maggiore incisività lì davanti perché le occasione ce le creiamo e dobbiamo sfruttarle", le sue parole ai microfoni di DAZN.