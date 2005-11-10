Fiorentina ancora ko, Polverosi: "L'impressione è che Vanoli debba ricominciare da capo"

La sconfitta contro il Como aumenta ulteriormente la pressione sulla Fiorentina. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi parte dalle tante occasioni create dai viola, ma allarga l'analisi a un avvio di stagione sempre più preoccupante: "Il problema per la Fiorentina è che questi 90 minuti non sono staccati dal resto della stagione, ma vanno associati ai recenti 90' di Marassi, altra sconfitta, alla lunga serie di insuccessi al Franchi, alla terribile posizione in classifica". Il bilancio parla di appena quattro punti e soprattutto di 17 gol subiti in sette giornate: "La peggior difesa del campionato. L'anno scorso, alla settima giornata, ne aveva subiti sette di meno e già allora si parlava di una difesa in crisi".

Polverosi: "Con i tre fantasisti alle spalle di Pellegrino la Fiorentina non ce la fa"

Secondo Polverosi, uno dei problemi principali riguarda l'assetto scelto da Paolo Vanoli: "Con questo sistema, con i tre fantasisti alle spalle di Pellegrino, la Fiorentina non ce la fa. Se prima era una sensazione, ora pare evidente. Perché riesca a venirne fuori così come è adesso dovrebbero inventare le partite di calcio con due palloni". Le difficoltà emergono soprattutto quando i viola perdono il possesso: "Quando perdono la prima palla, salta il banco, saltano le posizioni, i due soli centrocampisti non contengono l'attacco avversario, la difesa va in crisi e la squadra prende gol". A complicare il quadro c'è anche l'assenza di un vero mediano, con Fagioli, Ndour e Brescianini come principali alternative e il possibile recupero di Atta che potrebbe restituire maggiore equilibrio.

Mastantuono sacrificato, Polverosi: "Vanoli deve ricominciare da capo"

L'attuale sistema rischia inoltre di penalizzare Mastantuono, costretto a un lavoro difensivo che può sottrargli lucidità negli ultimi metri: "Se la Fiorentina punta davvero su Mastantuono non lo può obbligare a rientri continui". Da qui la necessità di ripensare l'impianto tattico, eventualmente sistemando l'argentino alle spalle di una o due punte e aggiungendo un centrocampista per garantire maggiore protezione. Il paragone con il Como accentua le difficoltà viola: la squadra di Fabregas dispone anch'essa di diversi giocatori creativi, ma può contare sulla diversa struttura fisica di Baturina e Nico Paz. Per Polverosi, dunque, la strada appare ormai segnata: "L'impressione è che Vanoli debba ricominciare da capo".