Alberto Polverosi, analizza il rendimento dell'Inter dopo il 4-4 contro l'Atalanta in un editoriale sul Corriere dello Sport: "Va bene il suo inno "Pazza Inter amala", ma ora sta esagerando: passa da uno stato di schizofrenia calcistica all’altro. Comincia il campionato e si specializza nelle rimonte: va sotto di due gol col Napoli e ne fa tre, va sotto di due con l’Udinese e rimonta con cinque; va ancora sotto con la Roma, col Bologna, con la Fiorentina e ribalta o pareggia. Poi arriva il derby e non rimonta più. Allora cambia registro: trova il Como, segna due gol e non lo fa mai giocare.

Problema tecnico, tattico e mentale risolto? Si poteva pensare di sì fino al minuto 35 di Atalanta-Inter, quando i campioni d’Italia erano già in viaggio verso la Pinetina con due gol di vantaggio. Poi ha segnato Elmas ed è cominciata la baraonda: tre volte avanti di due reti, toccava agli altri recuperare. E hanno recuperato. Perché l’Inter è una squadra troppo irregolare, non ha un punto di equilibrio: può fare tutto e il contrario di tutto, ma se vuole difendere lo scudetto non deve mai e poi mai buttare via certe vittorie.

Soprattutto, non deve e non può prendere tutti questi gol. Negli ultimi 10 campionati, solo una volta (stagione 2021-22) alla 12ª giornata la squadra poi campione d'Italia — il Milan — aveva subìto più gol di quanti ne ha incassati oggi l’Inter: 19 contro 17. Ai tempi in cui vinceva la Juventus, difficilmente a questo punto del campionato i bianconeri erano in doppia cifra nella casella delle reti subite. E la squadra capace di incassare meno gol in questo decennio è stata proprio l’Inter di Simone Inzaghi nel 2023-24: appena 6 reti alla 12ª giornata, chiudendo poi l'anno dello scudetto con una difesa super da 22 gol subiti alla 38ª, soltanto 5 in più di quelli che i nerazzurri hanno già sul groppone oggi.