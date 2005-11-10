Polverosi: "A Marassi scesa in campo la non-squadra della Fiorentina. Ma il tempo c'è"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Alberto Polverosi ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa: "A Marassi è scesa in campo la non-squadra della Fiorentina, identica spiccicata a quella delle prime tre giornate. Di nuovo il niente sul fronte viola. Il Genoa era messo bene, la Fiorentina non era messa per nulla".

Analizzando la classifica "la Fiorentina è di nuovo in zona-retrocessione, quattro punti in sei partite e soprattutto 14 gol presi, la peggiore difesa del campionato. L’anno scorso, dopo sei giornate, aveva tre punti, ma di gol ne avevi subiti 8, poco più della metà, oggi la differenza reti è -7, un anno fa era -4. In una situazione di serenità, ci sarebbe da preoccuparsi solo in una certa misura, in realtà dopo la stagione scorsa questi passi falsi rendono l’ambiente se non più cupo, di sicuro più sospettoso".

In conclusione sottolinea come Vanoli abbia "in mano una squadra giovane che deve risollevare nel morale. Il colpo di frusta del cambio in panchina ha dato effetti immediati a Venezia, col Napoli e col Pisa in Coppa Italia, ma la sconfitta e il primo tempo di ieri hanno riportato indietro la Fiorentina. C’è poi un’ultima differenza con la stagione scorsa, ora il tempo per rilanciarsi non manca. Va però sfruttato bene".