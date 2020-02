vedi letture

Fiorentina, Kouame: "Viola nel destino. Giocare con Ribery è un sogno"

Christian Kouame, nuovo attaccante della Fiorentina, è stato presentato alla stampa: "Non c'è alcun rimpianto: sapevo che quando mi sono infortunato e la Fiorentina mi ha chiamato era destino. Non era forse ancora il momento di andare in Inghilterra. Ribery? È una grande emozione per me: nello spogliatoio gli sono seduto anche vicino. Accanto a me c'è Pulgar e poi c'è lui. Per me è un sogno lavorare con un giocatore come lui".

