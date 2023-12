Fiorentina, Kouamè: "Vogliamo andare in vantaggio e mantenere il risultato fino alla fine"

La Fiorentina vuole una vittoria per continuare a sognare la Champions League. Un successo, quello dei viola, che proietterebbe infatti la squadra di Italiano a pari punti con il Napoli. A pochi minuti dal match è Christian Koaumè, attaccante della Fiorentina, a prendere la parola. "Noi cerchiamo di entrare bene in partita, andare in vantaggio e mantenerlo fino alla fine", le sue parole ai microfoni di DAZN.