Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Sampdoria rispondendo anche alle domande su alcuni singoli: "Come sta Ghezzal? Sta crescendo molto a livello fisico. Non gioca però da tanto tempo. Pedro? È un investimento della società per il futuro. Sapevamo che era indietro con la condizione ma avrà le sue occasioni per dimostrare il suo valore".

Quagliarella vs Ribery, scontro fra decani? "È una sfida nella sfida. Quagliarella lo stravedo e l'ho voluto alla Samp ad oltre 34 anni. Per le sue qualità ha ottenuto meno di quello che avrebbe meritato. Su Ribery sapete già cosa penso".

