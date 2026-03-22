Fiorentina, Ndour: "Non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa, ma è un passo avanti"
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Un gol che vale un punto quello di Cher Ndour per la Fiorentina contro l'Inter, il centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il punto contro i nerazzurri: "Un punto non cambia tanto ma fa tanto per noi, non siamo fuori dalla zona pericolosa ma è un passo avanti che abbiamo fatto. Siamo diventati squadra, ci incoraggiamo sempre l'uno con l'altro e da questo arrivano i passi in avanti. De Gea ha fatto una grande parata, ci ha tenuto in vita ancora una volta".
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