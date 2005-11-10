Juventus Women, Lia Walti saluta dopo un anno e torna in Inghilterra: andrà al Brighton
La Juventus Women saluta Lia Walti, che conclude la sua esperienza in bianconero dopo una sola stagione. La centrocampista svizzera fa ritorno in Women’s Super League, dove vestirà la maglia del Brighton a titolo definitivo, riabbracciando così il calcio inglese dopo i lunghi anni trascorsi con l’Arsenal.
Questa la nota pubblicata dal club bianconero:
“Termina dopo una stagione l’avventura in bianconero di Lia Walti: la centrocampista svizzera torna in Women’s Super League, passando a titolo definitivo al Brighton e giocando nuovamente nel campionato inglese dopo i sette anni trascorsi all’Arsenal.
Walti lascia così la Juventus Women dopo aver collezionato nella scorsa annata 29 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, UEFA Women’s Champions League e Supercoppa Italiana - trofeo conquistato insieme alla Serie A Women’s Cup. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Lia!”.