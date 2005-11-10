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Gubbio, torna Baroncelli: il difensore arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina

Gubbio, torna Baroncelli: il difensore arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:19Serie C
Il Gubbio ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Baroncelli dalla Fiorentina. Il difensore classe 2005 torna in rossoblù dopo l'anno scorso

Il Gubbio ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo di Leonardo Baroncelli, difensore proveniente dalla Fiorentina. Il classe 2005, nato a Firenze il 13 agosto, proseguirà così la propria avventura in Umbria dopo aver già vestito la maglia rossoblù nella passata stagione.

L'operazione permette al club eugubino di assicurarsi un giovane già perfettamente inserito nell'ambiente e che ha lasciato buone impressioni durante il precedente campionato.

Dopo il prestito arriva il trasferimento definitivo

Baroncelli aveva disputato l'ultima stagione in prestito al Gubbio, collezionando 19 presenze in campionato e mettendosi in mostra per continuità e affidabilità nel reparto arretrato. Le sue prestazioni hanno convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro, definendo con la Fiorentina il trasferimento a titolo definitivo. Un'operazione che conferma la volontà del Gubbio di investire su profili giovani ma già pronti per la categoria.

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