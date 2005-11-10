Gubbio, torna Baroncelli: il difensore arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina
Il Gubbio ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo di Leonardo Baroncelli, difensore proveniente dalla Fiorentina. Il classe 2005, nato a Firenze il 13 agosto, proseguirà così la propria avventura in Umbria dopo aver già vestito la maglia rossoblù nella passata stagione.
L'operazione permette al club eugubino di assicurarsi un giovane già perfettamente inserito nell'ambiente e che ha lasciato buone impressioni durante il precedente campionato.
Dopo il prestito arriva il trasferimento definitivo
Baroncelli aveva disputato l'ultima stagione in prestito al Gubbio, collezionando 19 presenze in campionato e mettendosi in mostra per continuità e affidabilità nel reparto arretrato. Le sue prestazioni hanno convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro, definendo con la Fiorentina il trasferimento a titolo definitivo. Un'operazione che conferma la volontà del Gubbio di investire su profili giovani ma già pronti per la categoria.