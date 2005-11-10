Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Paratici: "Commisso mi ha chiesto una squadra competitiva e duratura"

Fiorentina, Paratici: "Commisso mi ha chiesto una squadra competitiva e duratura" TUTTOmercatoWEB
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 12:15Serie A

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici interviene dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco B. Commisso Viola Park per la conferenza stampa di fine stagione. Segui la diretta testuale con noi a partire dalle 11:00.

Inizia la conferenza stampa

Quali sono state le linee guida emerse negli USA?
“Intanto mi unisco al ringraziamento a Vanoli, perché siamo stati uniti e questo ha portato grandi benefici. Venendo alla domanda: è stato un bell'impatto. La proprietà, che è forte e solida, ci ha ribadito la volontà di costruire una Fiorentina competitiva e duratura. Servirà tempo perché le cose non succedono in tre mesi".

Qual è il budget?
"In tutte le società ci sono, ma non sono dati solo dal mercato, ma da una totalità del club: dalle entrate, dalle uscite, dallo stadio, dai miglioramenti. I budget ci sono ma non sono solo legati al mercato".

Futuro di Kean?
"Siamo in un periodo di mercato e quindi ci sono delle interlocuzioni con gli agenti. Non sono qui a raccontarvi tutta la verità su quello che ci diciamo in questi incontri. Kean è un patrimonio dell'Italia e della Fiorentina a cui sono molto affezionato, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi come tutti i club di calcio, tranne 4-5 squadre in Europa, non siamo totalmente padroni del nostro destino, è una considerazione su cui dobbiamo essere realisti e raccontare la verità ai nostri tifosi"

Che tipo di Fiorentina avete in testa nell'anno del centenario
"Se non avessimo una visione sarebbe preoccupante e speriamo di distinguerci come alcuni esempi che in Italia già ci sono. Vogliamo competere negli anni facendo le cose per bene. La posizione in classifica? La mia mentalità è molto competitiva, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo o settimo e quindi non lo accetto dal mio club. Posso accettare un anno di arrivare quattordicesimo per mettere le basi per arrivare poi quarto o quinto".

Quando è nata la scelta di salutare Vanoli e andare su Grosso?
"Noi fino all'ultimo siamo stati concentrati su Vanoli e sulla salvezza. Lui ha fatto un grandissimo lavoro e noi lo abbiamo supportato per farlo rendere al massimo. Poi si è chiamati a prendere delle decisioni, che non sono basate su quello che una persona ha fatto, ma se sei un capo devi decidere su quello che si potrà fare. A fine campionato ci siamo presi del tempo per non prendere decisioni basate sulle emozioni, ragionando in modo più razionale. Grosso? Era l'unico candidato che avevamo in mente: ci piaceva il profilo".

Lei farà un mercato sulla Fiorentina che punta all'Europa o che punta a non retrocedere?
"Se non sono stato abbastanza chiaro lo ripeto: io per carattere amo la competizione e non accetto di essere ottavo tutti gli anni. La Fiorentina storicamente fa 55 punti, non voglio parlare neanche di posizioni, ma di punti. Il Napoli quando era in competizione con la Juventus fece più di 90 punti ma non vinse. Non voglio parlare di posizioni, ma non accetto una situazione piatta come sono state le ultime. Preferisco una strada in cui servirà più tempo, dove magari arriveranno critiche, ma vogliamo fare un lavoro a 360 gradi che non riguarda solo il mercato, per far si che la Fiorentina in questi anni possa fare più punti possibili. Voi siete concentrati sul mercato, noi vogliamo ragionare in modo molto più ampio: non so se questo avverrà in 6 mesi o un anno. Bisogna sempre tenere distinti i sogni dagli obiettivi".

Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato: gli acquisti dipenderanno dalle cessioni?
"Al di là dei budget, noi abbiamo tanti giocatori sotto contratto che non possono sparire: o si vendono o qui non ci stiamo. Non possiamo avere più di 23-25 giocatori: è una questione tecnica e organizzativa".

C'è la necessità di abbassare il monte ingaggi?
"Le mie ambizioni non sono legate al monte ingaggi ma a costruire qualcosa di solido che non sia legato ad un calciatore specifico. Non mi concentrerei sul monte ingaggi ma sul fare il miglior lavoro possibile di quelli che abbiamo in testa, sapendo che non tutto è nelle nostre mani".

Lei come vive queste aspettative che ha la città in lei?
"Sono stato fortunato nella mia vita perché quando hai tante pressioni vuol dire che competi per qualcosa di grande. La severità degli altri non mi tocca perché ci penso già da solo a farmi del male (ride, ndr). Trasmettere fiducia alla città? Secondo me siete voi che avete il tramite di educare le persone. Di storie non bisogna raccontarne, bisogna essere concreti e credibili. Scouting? Il mercato presenta delle occasioni alcune volte, per cui un giocatore che ha già visibilità può essere un obiettivo. Altre volte hai l'occasione di visionare un giocatore giovane. Non c'è una o l'altra strada, serve equilibrio. La cosa importante è creare sintonia anche con l'allenatore e costruire la squadra. Non è difficile vedere un giocatore bravo, è molto più difficile una squadra che funzioni".

Solomon resterà?
"Non sono qui a dire le cose che noi ci diciamo con giocatori e agenti. Non voglio raccontare bugie e quindi non dico niente. Comuzzo? È un giocatore molto importante per la Fiorentina: è giovane, italiano e che ha una valenza in Serie A. Dobbiamo avere cura di lui, ossia cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Avremo molta attenzione".

Perché la scelta di Fabio Grosso?
"È stato scelto perché pensiamo sia il profilo giusto per ciò che abbiamo in testa di costruire. Le scelte delle persone si devono basare sulla conoscenza in termini di intelligenza, profilo, livelli umani e morali. Questo vale per i giocatori, a maggior ragione per gli allenatori. Noi vogliamo un allenatore moderno, che ragioni in modo dirigenziale. Deve lavorare sul campo, ma anche conoscere tutto ciò che ruota attorno al club, deve conoscere come si comunica internamente ed esternamente. Queste caratteristiche le abbiamo trovate in Grosso".

La Fiorentina andrà in autofinanziamento?
"Il calciomercato non esula dalle altre voci della società. Se noi andassimo in finale di Coppa Italia avremmo dei ricavi in più, e il mercato avrebbe un minore impatto su un bilancio generale".

La Fiorentina ha perso appeal?
"La Fiorentina non ha perso appeal, i club non lo perdono. Lo United non vince da 20 anni ma tutti ci vogliono andare. La storicità dei club non perde il suo valore attrattivo. Il gap con le big? Sono società che hanno lavorato bene negli anni e si sono strutturate: con visione, con persone competenti. Questo è quello che dobbiamo cercare di costruire con il tempo. Non posso promettere delle tempistiche".

Il rinnovo di Dodo è un discorso chiuso?
"Dodo è un giocatore che ha ambizioni e vedremo cosa succederà. Ndour? È al centro del progetto della Fiorentina perché ha appena iniziato ed è in crescita. Ci mancherebbe altro che non fosse al centro del progetto. Deve confermarsi perché non possiamo beatificare o crocifiggere un giocatore dopo 12 partite. Serve equilibrio e tempo".

Ci sono giocatori incedibili?
"Non bisogna concentrarci su un giocatore X o un giocatore Y. Parlare di calciatori è più fashion, infiamma la fantasia, ma serve la concretezza e la visione che stiamo cercando di costruire. Il mercato presenta delle opportunità ma c'è anche tanta competitività. Bisogna essere molto elastici perché nella stessa giornata succedono molte cose, serve partire con un'idea e magari modificarla in corsa. Ti succede anche se sei il Real Madrid o il Bayern Monaco, a maggior ragione se sei un po' sotto"

Qual è il progetto sui giovani?
"Al di la di fare grandi complimenti della vittoria dello Scudetto, io sottolineerei più ciò che ha prodotto. Nei settori giovanili vincere non significa sempre aver fatto un buon lavoro, l'importante è quanto producono. Kouadio, Kospo, Braschi, Balbo... restavano gli stessi giocatori con o senza scudetto sul petto. Potenzialmente sono buoni calciatori, adesso serve un percorso che da potenziali calciatori li trasformi in calciatori. Per quanto riguarda l'Under 23, credo che faccia parte di un progetto di post formazione che in Italia manca e che è un punto necessario per un completamento della maturazione dei calciatori. Per arrivare a costruirla ci vuole un percorso, non nasce in tre mesi: quando saremo pronti la faremo".

Ci sono in programma cambiamenti nello staff medico?
"Non sono necessariamente legati al cambio delle persone, ma ad un cambio di processi operativi, di ottimizzazione delle persone che già sono all'interno del club".

Il Mondiale può condizionare il mercato?
"Se noi addetti ai lavori dovessimo aspettare al Mondiale per capire se i giocatori siano bravi o meno sarebbe grave. Li vediamo nelle squadre di club, nelle coppe, nelle qualificazioni. Poi il Mondiale dipende molto dallo stato di forma. Non è il Mondiale che ti indica la strada, poi certo che può tracciare la via. Vedo molta più competitività".

Non può dire qualcosa di più chiaro alla tifoseria?
"I sogni si possono fare quando ci sono dei fatti che possono farli realizzare. Io non racconto favole se non posso promettere che succedono. Noi lavoriamo per far sì che a novembre qualcuno sogni. non posso dire ai tifosi "adesso sognate" e poi non realizzarlo. Non sono la persona che fa questo. Per sognare innanzitutto serve un club forte: senza questo non si può fare nulla".

fine della conferenza stampa

Fonte dall'inviato al Viola Park
Articoli correlati
Fiorentina, Paratici: "Dodo ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per... Fiorentina, Paratici: "Dodo ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per entrambi"
De Gea e Gosens sul mercato? Paratici: "Non vi dirò di cosa parliamo con giocatori... De Gea e Gosens sul mercato? Paratici: "Non vi dirò di cosa parliamo con giocatori e agenti"
Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero nove. Non decidiamo... Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero nove. Non decidiamo solo noi"
Altre notizie Serie A
Inter, incontro positivo con l'Atalanta per Palestra: le parti si sono avvicinate.... TMWInter, incontro positivo con l'Atalanta per Palestra: le parti si sono avvicinate. I dettagli
Sucic dopo l'esordio Mondiale: "Ho parlato con Thuram. Speciale giocare con la Croazia"... Sucic dopo l'esordio Mondiale: "Ho parlato con Thuram. Speciale giocare con la Croazia"
Francesco Moser: "Se lo Scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il... Francesco Moser: "Se lo Scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli"
Prima l'idea Palladino, poi la svolta Arbeloa: il Fulham aveva pensato al tecnico... TMWPrima l'idea Palladino, poi la svolta Arbeloa: il Fulham aveva pensato al tecnico italiano
Milan, riparte il toto-ds. Intanto Amorim fa la lista, il club compra Guernier e... TMWMilan, riparte il toto-ds. Intanto Amorim fa la lista, il club compra Guernier e incontra agenti
Fiorentina, Paratici: "Dodo ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per... Fiorentina, Paratici: "Dodo ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per entrambi"
Serie A 2026/2027: i ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre Focus TMWSerie A 2026/2027: i ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprendo più di nulla. È in forma..." Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprendo più di nulla. È in forma..."
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa. Milan, così non va e le scuse sono finite. Se Cardinale non ha il tempo di stare dietro alla società si faccia da parte. Ibrahimovic non è il dirigente giusto
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero nove. Non decidiamo solo noi"
Immagine top news n.1 Gravina: "FIGC, dovevo andarmene già prima. Malagò o Abete? Lascio in buone mani"
Immagine top news n.2 Milan, occhi su Gonçalo Ramos: il portoghese piace ad Amorim. Darwin Nunez l'alternativa
Immagine top news n.3 Altro colpo di scena in casa Milan. Krosche non arriverà, continua la ricerca del ds
Immagine top news n.4 Giornata calda in casa Inter: dal rinnovo di Chivu all'arrivo di Provedel, il punto
Immagine top news n.5 Chi dev'esser riscattato: il punto sui possibili acquisti a titolo definitivo in arrivo in Serie A
Immagine top news n.6 Partita super a Dallas: l'Inghilterra comincia col piede giusto e cala il poker alla Croazia
Immagine top news n.7 La Roma sfora il settlement agreement: multa da 6 milioni. Buone notizie per Inter e Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Arthur, Pavard & Co: a volte ritornano, quanti giocatori di troppo per le big
Immagine news podcast n.3 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
Immagine news podcast n.4 A Lukaku e Vlahovic converrebbe rimanere dove sono. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Caos Milan, Di Napoli: "La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Fenomeno Leo Messi, è il migliore di sempre? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma, Lucchesi: "Scudetto 2001 davvero meritato. E per portare Batistuta..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, incontro positivo con l'Atalanta per Palestra: le parti si sono avvicinate. I dettagli
Immagine news Serie A n.2 Sucic dopo l'esordio Mondiale: "Ho parlato con Thuram. Speciale giocare con la Croazia"
Immagine news Serie A n.3 Francesco Moser: "Se lo Scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli"
Immagine news Serie A n.4 Prima l'idea Palladino, poi la svolta Arbeloa: il Fulham aveva pensato al tecnico italiano
Immagine news Serie A n.5 Milan, riparte il toto-ds. Intanto Amorim fa la lista, il club compra Guernier e incontra agenti
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Paratici: "Dodo ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per entrambi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, il ds Brutti vuole riportare subito Fortin in Italia: contatti avviati con in Lens
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, dopo il no di Possanzini prende quota il tecnico straniero: Velazquez in pole
Immagine news Serie B n.3 La Virtus Entella vuole blindare Marconi: pronto il rinnovo di contratto fino al 2028
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, casting per la panchina: Lovisa incontra Gorgone. In corsa Possanzini e Andreoletti
Immagine news Serie B n.5 Di Nardo infiamma la Serie B: cinque club sulle tracce del bomber del Pescara
Immagine news Serie B n.6 Possanzini sceglie il SudTirol, oggi l'annuncio. Sfuma la trattativa con la Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, parla il sindaco: "Bene l'iscrizione, ma basta guerre: Guarascio ceda il club"
Immagine news Serie C n.2 La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione
Immagine news Serie C n.3 Il Team Altamura si rinforza tra i pali: Perucchini ha firmato. Atteso a breve l'annuncio
Immagine news Serie C n.4 Savoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 Altro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari
Immagine news Serie C n.6 Petrone: "Ascoli pronto per la B. Il vero problema in Italia è la crescita dei giovani"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Verso il Mondiale Femminile 2027: il primo turno playoff sarà Bielorussia-Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Como, Nielsen è il nuovo direttore tecnico in Serie A: è stato ct di Danimarca e Giappone
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani il sorteggio dei play off UEFA per il Mondiale: Italia testa di serie. Le rivali possibili
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia recupera una posizione nel Ranking FIFA: ora è 13ª e vede la top ten
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, c'è il rinnovo di Laura Peruzzo: firma fino al 2027 con opzione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 18 giugno 2008, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Barcellona B. Suo primo incarico
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo I del Mondiale 2026
Newsticker
07:11 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
05:43 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato
17/06 Adidas, corsa alle divise del Mondiale: vendite in crescita e sfida a Nike
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori