Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la più forte"

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio contro l'Inter: "Questa sera abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato, era quello che ci voleva. Abbiamo visto un Franchi che spingeva, complimenti a tutti i ragazzi e allo stadio. Era quello che ci voleva".

Chi gioca in Nazionale tra Kean ed Esposito?

"Sono due grandissimi attaccanti, sarà una bella battaglia. Faccio il tifo per Moise che è mio compagno e mio amico. E' carico, stava pensando però alla partita di stasera che era fondamentale per noi e in Nazionale farà grandissime cose e ci porterà al Mondiale".