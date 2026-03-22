Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la più forte"
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Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio contro l'Inter: "Questa sera abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato, era quello che ci voleva. Abbiamo visto un Franchi che spingeva, complimenti a tutti i ragazzi e allo stadio. Era quello che ci voleva".
Chi gioca in Nazionale tra Kean ed Esposito?
"Sono due grandissimi attaccanti, sarà una bella battaglia. Faccio il tifo per Moise che è mio compagno e mio amico. E' carico, stava pensando però alla partita di stasera che era fondamentale per noi e in Nazionale farà grandissime cose e ci porterà al Mondiale".
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