La Fiorentina ritrova Bove da avversario: a luglio ritiro in Inghilterra e amichevole con il Watford

A quasi due anni dal terribile malore che lo colpì il 1° dicembre durante la sfida tra la Fiorentina e l'Inter, le strade del club viola e di Edoardo Bove sono pronte a incrociarsi di nuovo. Nelle scorse ore, infatti, i toscani hanno annunciato sui propri canali ufficiali il programma del ritiro estivo della squadra guidata da Fabio Grosso. La quarta amichevole della preparazione estiva vedrà la Fiorentina affrontare, il 29 luglio, il Watford, formazione di Championship nella quale Bove ha ripreso la sua carriera.

Per quanto riguarda il resto del calendario, le prime due amichevoli si disputeranno al Viola Park contro la Primavera viola e il Gubbio. Successivamente la Fiorentina volerà in Inghilterra, dove, oltre alla sfida con il Watford, affronterà anche il Queen’s Park Rangers.

La quinta e ultima amichevole annunciata segnerà invece il ritorno della squadra al centro sportivo di Bagno a Ripoli: il 6 agosto i viola ospiteranno gli spagnoli del Deportivo La Coruna, nell’ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione.