Fiorentina vicina al colpo Fazzini: è solo l'ultimo di una lunga serie di operazioni con l'Empoli

Nelle scorse ore la Fiorentina ha messo a segno il colpo Edin Dzeko e, lontano dai riflettori, ha fatto importanti passi in avanti con l'Empoli nella trattativa per portare in viola Jacopo Fazzini. Il tutto, giusto sottolinearlo, mentre la firma con l'allenatore designato Stefano Pioli non è ancora arrivata.

In attesa di sistemare la questione panchina, però, Pradè e Goretti hanno portato avanti le questioni di calciomercato: il centrocampista azzurro ha già una base di accordo con la società di Rocco Commisso, mentre fra Fiorentina ed Empoli la fumata bianca non è ancora arrivata ma le parti contano di definire tutto entro la prossima settimana, per un'operazione che porterà nelle casse azzurre circa 10 milioni di euro considerando anche i bonus.

Quella di Fazzini dall'Empoli alla Fiorentina diventerebbe così solo l'ultima di una lunghissima serie di operazioni nella storia recente. Senza scomodare i tanti calciatori del passato che hanno percorso i pochi chilometri che separano Empoli da Firenze, in un senso o nell'altro, negli ultimi anni si ricordano gli arrivi in viola di Fabiano Parisi e Pietro Terracciano, mentre il percorso inverso è stato fatto, in momenti diversi, dai vari Manuel Pasqual, Batlomiej Dragowski, Riccardo Saponara, Youssef Maleh, Szymon Zurkowski e più recentemente Christian Kouame.