Sette squadre coinvolte e due come Fiorentina e Cagliari che, in questo momento, hanno ancora un buon margine sulla terzultima. Il prossimo 20 giugno ripartirà la corsa salvezza con Brescia e SPAL che, in questo momento, sembrano già con un piede nella fossa. Molto più serrata la corsa per il terzultimo posto: ci sono cinque squadre in quattro punti. Di seguito i calendari a confronto.

La classifica

14) Udinese 28 punti

15) *Torino 27 punti

16) *Sampdoria 26 punti

17) Genoa 25 punti

18) Lecce 25 punti

19) SPAL 18 punti

20) Brescia 16 punti

*=Una gara in meno

20/21 giugno - recuperi 25esima giornata

Torino-Parma

Inter-Sampdoria

22/24 giugno - 27esima giornata

Lecce-Milan

Fiorentina-Brescia

SPAL-Cagliari

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Roma-Sampdoria

26-28 giugno - 28esima giornata

Juventus-Lecce

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Napoli-SPAL

Sampdoria-Bologna

Udinese-Atalanta

30 giugno/1° luglio - 29esima giornata

Torino-Lazio

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

SPAL-Milan

Roma-Udinese

4/5 luglio - 30esima giornata

Juventus-Torino

Sassuolo-Lecce

Brescia-Hellas Verona

Sampdoria-SPAL

Udinese-Genoa

7/9 luglio - 31esima giornata

Lecce-Lazio

Genoa-Napoli

Atalanta-Sampdoria

Torino-Brescia

SPAL-Udinese

11/13 luglio - 32esima giornata

Brescia-Roma

Genoa-SPAL

Cagliari-Lecce

Udinese-Sampdoria

Inter-Torino

15/16 luglio - 33esima giornata

Atalanta-Brescia

Sampdoria-Cagliari

Lecce-Fiorentina

Udinese-Lazio

Torino-Genoa

SPAL-Inter

19/20 luglio - 34esima giornata

Parma-Sampdoria

Brescia-SPAL

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Napoli-Udinese

22/23 luglio - 35esima giornata

Lecce-Brescia

Sampdoria-Genoa

SPAL-Roma

Torino-Hellas Verona

Udinese-Juventus

26 luglio - 36esima giornata

Juventus-Sampdoria

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Spal-Torino

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

29 luglio - 37esima giornata

Lazio-Brescia

Hellas Verona-Spal

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Sampdoria-Milan

Udinese-Lecce

2 agosto - 38esima giornata

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

Brescia-Sampdoria

Bologna-Torino

Genoa-Hellas Verona

Lecce-Parma