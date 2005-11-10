Francisco Conceição: "Quando la Juve tornerà a vincere sarà bellissimo ed io vorrò esserci"

Dribbling, corsa e tecnica. Sono queste le prime tre parole che possono venire in mente quando si parla di uno come Francisco Conceicao. Il portoghese ha proseguito con la sua crescita e alla fine, nella deludente stagione della Juventus, si è dimostrato come uno dei migliori della stagione. Ne ha parlato lo stesso Chico quest'oggi, ai microfoni di SportWeek: "È un club fantastico che vuole tornare a vincere e io voglio vincere qua. È da troppi anni che non succede, quando ricapiterà sarà bellissimo. E io voglio esserci".

Spesso però, nell'analisi su Conceicao, si sottolinea quanto dovrebbe imparare a tirare e a fare l'ultima scelta in modo più lucido: "Non penso di tirare male, qualche volta dovrei essere un po’ più calmo, ragionare un po’ di più. Ma ho le qualità per fare tanti gol e li farò. Passaggi? Non è che non voglia farli, penso solo che in quel momento sono più utile alla squadra se provo a saltare l’uomo. Gioco sempre per la squadra, mai per me stesso".

Bruno Fernandes lo ha definito 'giocatore irriverente': "Posso avere di fronte il difensore più forte del mondo, ma io lo punto lo stesso. Nessun difensore è mai stato dribblato finché non ci riesce il primo: questa è la mia mentalità e penso di avere la qualità per dribblare chiunque".