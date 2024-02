Frosinone-Milan, formazioni ufficiali: Pioli conferma il 4-2-3-1. Ibrahimovic in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Frosinone - Milan, valida per la 23ª giornata di Serie A:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disp. Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Ibrahimovic, Monterisi, Valeri, Cheddira. All. Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Théo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Terracciano, Florenzi, Jimenez, Musah, Simic, Bartesaghi. All. Pioli.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Tolfo e Lo Cicero.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: Sozza.

Your Rossoneri side for today's game! 📋#FrosinoneMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/WMPis2AW3W

— AC Milan (@acmilan) February 3, 2024