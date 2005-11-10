Frosinone, Raimondo è nel mirino di Roberto Mancini. Già per Francia e Belgio di novembre

Antonio Raimondo è stato seguito con particolare attenzione dagli emissari di Roberto Mancini grazie ai sette gol segnati finora in campionato con la maglia del Frosinone. Il centravanti è attualmente in prestito dal Bologna e non c'è possibilità che possa cambiare squadra a gennaio. Potrebbe però rappresentarne un'altra già a partire da novembre.

Prossimi giorni decisivi

L'infortunio di Moise Kean apre le porte a una possibile convocazione, al netto del fatto che attualmente è primo in classifica cannonieri, meglio anche di Donyell Malen, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Con Mateo Retegui che sembra fuori dai possibili convocati - almeno finché gioca all'Al Qadsiah, in Arabia Saudita - il nome di Raimondo è molto caldo per una chiamata. Anche considerando il fatto che l'unico vero intoccabile è Pio Esposito, mentre gli altri potrebbero essere subjudice. Così a breve ci potranno essere novità, in un verso o nell'altro.

D'altro canto l'Under 21 ha esaurito i suoi impegni, al netto dell'Europeo del prossimo giugno. Nell'ultima tornata di convocazioni Raimondo era stato chiamato da Silvio Baldini e probabilmente sarebbe stato un titolare, ma per precauzione era tornato in Ciociaria. Le due vittorie contro Armenia e Polonia hanno comunque permesso di raggiungere la qualificazione per il torneo in Serbia e Albania. Dunque Raimondo potrà essere convocato in Nazionale maggiore senza troppi patemi.