TMW Gabbia al Milan, definito il ritorno del difensore: domani sarà a Milano

vedi letture

Matteo Gabbia è pronto a riabbracciare il Milan. Il difensore si era trasferito in estate al Villarreal in prestito secco con l'obiettivo di trovare più spazio rispetto a quello che avrebbe avuto in rossonero, ma ora è a un passo dal ritorno anticipato alla base per volontà proprio del club proprietario del suo cartellino. Il classe '99 ha giocato 13 partite tra Liga ed Europa League, per un totale di 973 minuti, ambientandosi bene in Spagna in un campionato totalmente diverso rispetto a quello italiano.

A Milano domani

Sarà il primo "colpo" del club rossonero in questo mercato di gennaio: la priorità del Milan, infatti, è inserire elementi che possano sopperire alle tante assenze che hanno colpito il reparto arretrato di Stefano Pioli. Quello di Gabbia - che è atteso già nelle prossime ore a Milano (domani, ndr) - non sarà l'unico innesto del club: previsto un altro arrivo in difesa, oltre ad un attaccante e forse un centrocampista.