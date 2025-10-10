TMW Il gigante Dikic nel mirino delle italiane: due big di A sul 2008 del Rijeka

Un gigante pronto a prender presto possesso di una maglia pesante e a lottare contro i grandi difensori europei. Lukas Dikic, classe 2008 centravanti del Rijeka, è senza dubbio uno dei giocatori croati più interessanti. Centonovantacinque centimetri, in Italia si è anche visto un anno fa alla 50°esima edizione del torneo Lascaris vinta contro il Torino.

Centravanti di grandissimo fisico e atletismo, ha triplo passaporto: croato, canadese e britannico. Nato a Toronto, si è trasferito in Europa solo un anno fa e adesso è con l'Under 19 del Rijeka. La nazionale canadese lo sta chiaramente seguendo da vicino (ha giocato anche in MLS Next con il Toronto FC), adesso il presente è però in Croazia e il futuro... Potrebbe essere in Italia.

Perché questo gigante da area di rigore, certamente un fisico che per l'età fa la differenza, ma con doti atletiche già da categoria pro, è seguito anche in Italia. Atalanta e Milan, secondo quanto raccolto da TMW, lo stanno seguendo con interesse in vista della prossima sessione di mercato. Per entrambe potrebbe essere un'opportunità sia da inserire nella seconda squadra (l'Atalanta Under 23 è nel Girone C di Serie C, il Milan Futuro gioca in Serie D) o con uno step in Primavera.