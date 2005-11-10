Gasperini: "Balerdi sontuoso. L'abbraccio a Lautaro? Gli ho detto di smetterla di farmi gol"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 tra Roma e Inter parlando anche della prestazione di alcuni singoli, iniziando da Balerdi : "L'abbiamo preso convinti che fosse un bel rinforzo. Il suo infortunio è stato un momento cruciale della gara, non ci voleva: si tratta di crampi, nulla di particolare, ma faceva fatica a restare in campo. Questi problemi fisici non tolgono nulla a un'altra sua prestazione sontuosa".

Ci spiega i cambi?

"Scelta mia di levare Koné. In mezzo al campo era un po' calato: da inizio stagione non ha la tenuta dei 90 minuti, ha fatto una stagione faticosa nella scorsa. Pisilli però ha fatto bene, così come Rensch. L'uscita di Hermoso, mancavano pochi minuti e mi serviva freschezza. Devo dire che non sono riuscito a fare cambi in avanti, ma Soulé nel finale è cresciuto e avevo la sensazione di essere sempre pericolosi anche nella ripresa".

L'abbraccio con Lautaro?

"Mi fa sempre gol e gli ho detto di smetterla (ride, ndr). Li fa a tutti. Lautaro è un grande campione".