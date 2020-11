Gattuso: "Contro AZ e Sassuolo abbiamo perso, ma stasera il Napoli ha faticato di più"

vedi letture

Gennaro Gattuso molto arrabbiato con i suoi nonostante la vittoria. Anche in conferenza stampa, dopo la durissima intervista a 'Sky', l'allenatore del Napoli ha ribadito che non gli è piaciuto l'atteggiamento dei suoi questa sera contro il Rijeka: "Con l'AZ e il Sassuolo abbiamo perso, ma non con questa fatica di oggi, abbiamo sofferto le loro caratteristiche! Da rivedere la mentalità, non possiamo avere questi alti e bassi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gattuso