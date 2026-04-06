Live TMW Genoa, De Rossi: "Oggi non avremmo meritato di pareggiare"

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20:19 - Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Rischiereresti la stessa formazione?

"Dopo un primo tempo brutto sicuramente vorresti cambiare qualcosa. Sicuramente ho sbagliato qualcosa nelle uscite o forse non ho spiegato bene. Non eravamo aggressivi, abbiamo preso gol da un rimpallo e mentalmente non abbiamo reagito. Se devo pensare a due momenti brutti qua mi vengono in mente le partite contro Roma e Juve. La partita si poteva riaprire, con un quarto d’ora diverso. Il pareggio però non sarebbe stato meritato".

Chi era rigorista?

"Dopo Malinovsky doveva battere Messias ma era uscito. Devo dire le stesse cose di Milano perché Martin tira davvero bene i rigori in allenamento.I rigori li han sbagliati tutti nella storia del calcio, è stato bravo anche Di Gregorio. Non bisogna dare la croce a nessuno, i rigori si sbagliano. Però non avremmo meritato di pareggiare e i rigori si sbagliano, poi sicuramente segneremo il prossimo".

Sui tanti rigori sbagliati?

"C’è sicuramente una componente nervosa, lo stress. Siamo una squadra che ha sbagliato i rigori, lo ha fatto in maniera dolorosa ma eravamo in striscia positiva sui rigori segnati. I rigori si possono sbagliare, soprattutto se di fronte hai un portiere di due metri".

Sulla lotta salvezza?

"Con due vittorie potremmo arrivare in alto.Abbiamo vinto contro la Roma ma non è detto che contro Atalanta, Milan non faremo punti. Il Sassuolo è una squadra con qualità che per certi versi assomiglia alla Juve. Noi giocheremo in casa dove ci sarà un clima caldo anche dal punto di vista climatico. Io sono sereno perché è passata una settimana in più e non è cambiato il distacco. l distacco è rimasto immutato, ho sentito parlare del prossimo anno, di mercato. Io finché non mi salvo non dormirò la notte".

Su Baldanzi?

"Contro le squadre forti devi togliergli la palla e spazzargli il ritmo. Ovviamente non puoi pensare di fare il 70% di possesso palla qua a Torino. Però vedere Tommaso in queste condizioni mi ha fatto piacere. Sono contento che chi entra lo fa così, sono soddisfatto delle loro prestazioni. Baldanzi può cambiarci la squadra e se fa così potrà farlo nelle ultime partite".

I tifosi della Juve ti hanno applaudito?

"Li ringrazio, mi ha fatto piacere e non me l'aspettavo. Nella mia carriera ho dato un’immagine ben chiara di me: in campo non ero un giocatore piacevole da affrontare, vivevo questo sport con la bava alla bocca. I tifosi mi hanno maledetto diverse volte, anche i tifosi del Genoa mi hanno detto che gli stavo antipatico da giocatore. Sono un giocatore e ora un allenatore che vorresti avere nella tua squadra. Cerco di dire sempre la mia verità, alla lunga paga nella vita".

Messias e Baldanzi possono giocare insieme?

Perché no? Loro esprimono però il calcio migliore dalla stessa mattonella. Rischia di essere un po’ troppo offensivo giocare con loro due più Malinovsky e due punte. Ma tutto si può fare, mi piace mettere giocatori di qualità in campo".

Che correttevi faresti?

"Tantissimi, impari più da partite del genere contro un allenatore forte che da alcune partite vinte. Perdere e analizzare in maniera onesta, anche pubblicamente. Io vengo a dirvi quando sbaglio la formazione magari altri si attaccano agli arbitri. Non devo risultare infallibile anche perché non lo sono. Il processo per migliorare parte dall’accettarsi".