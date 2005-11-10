Genoa, El Shaarawy: "Grazie Romanisti per avermi fatto sentire ancora una volta uno di voi"

Ritorno dolce-amaro per Stephan El Shaarawy. Il suo Genoa ha perso 2-0 contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini ma l'attaccante è stato accolto dal suo ex pubblico con tanti applausi. E proprio su questo il "Faraone" ha voluto dedicare un post su Instagram:

"Ci sono emozioni che il calcio ti regala e che nessuna parola riuscirà mai a descrivere fino in fondo. Sentimenti contrastanti: da una parte l’amarezza per una sconfitta che fa male, dall’altra l’emozione di tornare in uno stadio che per dieci anni è stato casa mia.

Ci sono tornato con colori diversi, da avversario, ma con gli stessi ricordi, lo stesso affetto e soprattutto, un’immensa riconoscenza. Grazie Roma, grazie Romanisti, per avermi fatto sentire, ancora una volta, uno di voi. Il passato merita gratitudine, il presente merita tutto me stesso, rispetto e appartenenza".