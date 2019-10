Genoa, Motta: "Juve fortissima. Se non gioca Ronaldo, c'è Higuain"

Thiago Motta, tecnico del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus, evidenziando il valore dell'avversario: "La Juventus è una grandissima squadra che ha vinto otto scudetti di fila. E' una squadra con tantissima qualità. Non devo preoccuparmi della Juventus o di un'altra squadra, ma devo preoccuparmi dei miei ragazzi. Se noi stiamo bene possiamo fare una buona partita. Se non ci sarà Ronaldo ci saranno Dybala o Higuain. Non possiamo pensare al singolo ma alla squadra. Se giochiamo da squadra, avremo tutto da guadagnare".

