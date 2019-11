Genoa, Thiago Motta: "L'assenza di Kouamé uno stimolo per tutti"

Nel corso della conferenza stampa a -2 dalla gara contro la SPAL, Thiago Motta ha parlato anche di come il suo Genoa sopravviverà all'assenza di Christian Kouamè. "L'assenza di Kouamé è uno stimolo per tutta la squadra. Vogliamo fare una grande partita lunedì. Il possesso palla è un mezzo per arrivare alla vittoria, non un fine. Io credo in questa idea e la trasmetto ai miei giocatori".

Tutte le parole di Thiago Motta qui