Giampaolo record, Cremonese 11ª squadra di Serie A allenata. Solo in due come lui

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Cremonese, adesso la notizia è ufficiale, con il tecnico di Giulianova che prende il posto dell'esonerato Davide Nicola per le 9 partite conclusive della stagione per i grigiorossi, chiamati a invertire la rotta e a una sorta di impresa per potersi assicurare di giocare ancora in Serie A.

Con questo nuovo incarico, Giampaolo raggiunge altri due allenatori tra coloro che hanno collezionato il maggior numero di panchine differenti in Serie A, riprendendo infatti Alberto Malesani e Carlo Mazzone, tutti arrivati a 11 squadre allenate nel contesto del massimo campionato italiano.

Le 11 squadre di Serie A allenate da Giampaolo nella sua carriera. La prima esperienza, condivisa con l'allora tecnico in prima Silva, nel 2005/06 con l'Ascoli, prima di allenare poi in seguito nella prima divisione italiana il Cagliari, il Siena, il Catania, il Cesena, l'Empoli, la Sampdoria (due volte) il Milan, il Torino, il Lecce e appunto adesso la Cremonese, squadra che aveva già allenato nel 2014/15 ma non in A.