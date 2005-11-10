Gianluca Rocchi e la "nuova vita". Il talent che risolverà le polemiche: dopo aver pagato, troppo, per tutti

Quella iniziata ieri sera ha tutta l'aria di essere una vera e propria nuova vita per Gianluca Rocchi. L'ex arbitro e designatore era presente, come annunciato, negli studi di DAZN, nel ruolo di nuovo talent. Un talent diverso dagli altri, chiaramente. Non un ex giocatore ma un ex direttore di gara, che non avrà il compito, come altri suoi colleghi del passato, di fare la semplice e pura moviola, ma che potrà fare molto di più. Le sue parole post Cagliari-Juventus non sono state banali, anzi. Rocchi ha spiegato in modo dettagliato ed esaustivo come e quando viene utilizzato il VAR, per un punto di vista che mai prima d'ora avevamo avuto in ambito italiano in tv e non solo.

La nuova vita dopo aver pagato, troppo, per tutti

La storia degli ultimi mesi di Gianluca Rocchi la conosciamo tutti. Dopo lo "scandalo" o presunto tale legato ad Arbitropoli, quello che oggi è a tutti gli effetti l'ex designatore della Serie A e della Serie B, sostituito da Daniele Orsato, ha dovuto iniziare una nuova vita e dopo settimane dove, per ovvie ragioni, è dovuto rimanere ai margini del mondo del calcio ha ricominciato dalla tv.

Quella che rappresenta più di una sensazione è che lo stesso Rocchi abbia pagato a caro prezzo un qualcosa che alla fine si è risolto in una bolla di sapone, finendo per essere il capro espiatorio che ha dovuto fare un passo indietro che probabilmente non avrebbe meritato di fare. Difficile, se non impossibile, tornare indietro, almeno in Italia, visto che l'ipotesi che possa tornare a fare il "suo lavoro" all'estero è da tenere in considerazione. Intanto però godiamoci il suo punto di vista in tv, un punto di vista che vale molto più di tanti altri.