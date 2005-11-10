Dopo la Procura della FIGC, anche il GIP di Monza ha archiviato il filone d'indagine a proposito del presunto reato di frode sportiva a carico di Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri, e di Andrea Gervasoni, ex supervisore VAR, oltre che di due varisti. L'azione nasce da richiesta della stessa Procura, in quanto non sarebbe stato riscontrato alcun vantaggio personale e poiché sarebbe stata presa "la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara".

Si chiude il capitolo delle 'bussate' a Lissone

Il capitolo, stralciato dal fascicolo milanese era quello che riguardava le cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025. I pm monzesi Marco Giovanni Santini, coordinati dal procuratore Claudio Gittardi, avevano evidenziato nella richiesta di archiviazione alcune “criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi legati alla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche”.