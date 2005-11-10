Rocchi: "Giusti entrambi i rigori di Atalanta-Inter. Zappacosta non era da rosso"
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 23:15Serie A
autore Simone Bernabei
22.11.2026 23:15Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tramite gli studi di DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato il rigore concesso all’Inter per mani di Zappacosta e quello per l’Atalanta su tocco di braccio di Bastoni:
“Decisione corretta su Zappacosta, giusto non sia rosso, ma ho dei dubbi anche sul giallo perché l’azione era finita praticamente. Decisione sul rigore comunque corretta. Se dai cartellino perché impedisce la rete era da rosso, ed è giusto non averlo dato. Sul giallo credo sia solo un dettaglio, la cosa importante è il rigore assegnato”.
Il rigore assegnato all’Atalanta per tocco di mano di Bastoni?
“Assolutamente rigore, l’unico dubbio che puoi avere è se Bastoni riceve un fallo prima, ma non è questo il caso”.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:23 Serie A
Atalanta, Sarri: "Paghiamo troppi errori in fase difensiva, De Ketelaere ha grandi potenzialità"
23:12 Serie A
De Zerbi si confida: "Non penso di restare ancora tanti anni nel calcio, nella vita c'è altro"
23:08 Serie ATMW
TMWAtalanta-Inter, la moviola: bravo Maresca sui rigori. E giusto non espellere Zappacosta
22:59 Serie A
Atalanta-Inter 4-4, le pagelle: Esposito alla Haaland, Thuram prezioso. Scalvini da incubo
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni