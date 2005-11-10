Tramite gli studi di DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato il rigore concesso all’Inter per mani di Zappacosta e quello per l’Atalanta su tocco di braccio di Bastoni:

“Decisione corretta su Zappacosta, giusto non sia rosso, ma ho dei dubbi anche sul giallo perché l’azione era finita praticamente. Decisione sul rigore comunque corretta. Se dai cartellino perché impedisce la rete era da rosso, ed è giusto non averlo dato. Sul giallo credo sia solo un dettaglio, la cosa importante è il rigore assegnato”.

Il rigore assegnato all’Atalanta per tocco di mano di Bastoni?

“Assolutamente rigore, l’unico dubbio che puoi avere è se Bastoni riceve un fallo prima, ma non è questo il caso”.