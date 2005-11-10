Rocchi: "L'inchiesta una ferita che fa ancora male. L'Italia non ha meritato Open VAR"

Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, è intervenuto in occasione del Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino, partendo dal nuovo ruolo di commentatore per DAZN: “Faccio fatica a sentirmi ex perché rimarrò arbitro a vita e la maglia ti rimane appiccicata addosso. Qua all'Allianz Stadium ho diretto la mia ultima partita durante il Covid, un momento triste. Ho scelto di fare l'opinionista per mettermi in gioco. Ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà, soprattutto per la mia famiglia”.

Ti è stata contestata una mancata trasparenza…

“È la cosa che mi fa più male perché io ho improntato tutto su questa parola. Mi sono chiesto subito dove avessi sbagliato e se mi dovessi vergognare di qualcosa. A quest'ultima domanda mi sono risposto di no. Ci sono cose che potevo fare meglio, non solo da parte mia. Non mi imputo di aver fatto le cose in malafede, il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile. Io ho sempre cercato di fare tutto per bene. Ero ossessionato dall'idea che un nostro errore potesse incidere sulla partita. Io non dormivo la notte per questo. Forse mi sarebbe servita più leggerezza nella gestione di alcune persone che poi mi sono venute contro: mi avrebbe fatto evitare alcuni problemi”.

Come ti sei sentito quel 25 aprile?

“Mi ha travolto, per assurdo oggi sto forse peggio perché sei mesi ti permettono di capire tante cose ma anche di vedere ciò che hai lasciato. È una ferita che non si rimarginerà mai. La ferita fa più male ogni giorno che passa. Con l'AIA non ho alcun problema, anzi io ringrazierò sempre l’AIA e la federazione. Da un punto di vista mediatico l'aggressione è stata feroce. Dal garantismo non può nascere una condanna. Questo non riguarda solo me: colpisce molte persone nel quotidiano. Open VAR? Per gli arbitri è stato molto faticoso, un giornalista ha scritto che l'Italia non ha meritato Open VAR e ha ragione: i ragazzi si sono sentiti messi sotto accusa anche per un sospiro fatto male”.

Ti saresti candidato per un ruolo presidenziale?

“Io in Italia avevo finito e non sarei andato avanti. Io non avevo altri programmi e non sarei rimasto in Italia”.

Che cosa consiglieresti a un giovane arbitro?

“A un giovane direi di fare l’arbitro perché è stata la passione più bella della mia vita. Due, direi di divertirsi perché a me manca tantissimo il campo. Un ragazzino che vuole fare l’arbitro può iniziare una scuola di vita che gli servirà anche fuori. I direttori di gara vanno tutelati: quello che è successo a Maria Sole Ferrieri Caputi è inaccettabile, ad esempio. Tuteliamo gli arbitri perché quei ragazzini potrebbero essere dei vostri figli. I ragazzi vanno tutelati e senza l’arbitro non si può giocare”.

Il rapporto tra designatore e arbitro?

“Le difficoltà sono con il gruppo perché è numeroso e gestirlo è complesso. Chi fa il designatore deve fare un percorso breve e faccio mea culpa. Tutto questo si vede anche con gli allenatori dei grandi club. La soddisfazione più grande è quella di aver visto crescere tanti ragazzi che sono impegnati in grandi match europei”.

Come si insegna a convivere con gli errori?

“È complesso. L’arbitro bravo è quello che sa reagire al proprio errore. Devi rimanere sempre concentrato e convivere con l’errore. Questo è un consiglio per i giovani”.

Il punto più bello della tua carriera?

“Portogallo-Spagna del Mondiale 2018. Però sono legato alla mia prima partita tra bambini perché questa è una passione che mi è entrata dentro”.